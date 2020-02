Rigore non dato a Milik, Caressa: «Devi andare a vederlo, non si può ammonire Milik» (Di lunedì 10 febbraio 2020) Rigore non dato a Milik. Si parla di moviola a Sky Sport. Si analizza l’episodio incriminato in Napoli-Lecce. De Grandis: «Sicuramente Milik accentua, però contatto c’è. Il tuffo plateale inganna l’arbitro, il Var non interviene». Caressa: «Come fai a dare l’ammonizione? Devi andare a vederlo. Poi si vede l’arbitro che dice: “decido io, decido io”». Marchegiani: «Andatele a vedere, al di là del protocollo. Caressa: «Si è incrinata la fiducia tra le squadre e gli arbitri» L'articolo Rigore non dato a Milik, Caressa: «Devi andare a vederlo, non si può ammonire Milik» ilNapolista. ilnapolista

