Primera Division, Osasuna-Real Madrid: probabili formazioni, pronostico e quote (Di domenica 9 febbraio 2020) Primera Division, Osasuna-Real Madrid: probabili formazioni, pronostico e quote Osasuna-Real Madrid è uno degli incontri in programma nella 23esima giornata di Primera Division. Calcio d’inizio previsto domenica 9 febbraio alle ore 16:00 presso l’Estadio El Sadar di Pamplona. L’Osasuna al momento occupa la posizione numero undici in classifica a 28 punti e proviene dalla sconfitta in trasferta contro il VillarReal per 3-1. I rojillos nelle ultime cinque partite hanno raccolto una vittoria, due pareggi e due sconfitte.Segui Termometro Politico su Google News Il Real Madrid attualmente è primo con 49 punti e reduce dalla vittoria nel derby in casa contro l’Atlético Madrid per 1-0. Per i blancos quattro successi e un pareggio negli ultimi cinque match. La classifica aggiornata alla giornata 23 Le statistiche della partita La storia recente fra le ... termometropolitico

