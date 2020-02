Oroscopo Paolo Fox Carnevale 2020: previsioni delle prossime settimane (Di domenica 9 febbraio 2020) Oroscopo Paolo Fox, settimane fine febbraio 2020: le previsioni dei giorni di Carnevale La festa più colorata dell’anno è ormai dietro l’angolo perciò, sfogliando le pagine della rivista DiPiù “Stellare” dedicata allo zodiaco di tutto il mese, riveliamo in questo articolo piccole indicazioni relative alle previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox della fine di febbraio (settimana di Carnevale) per ogni segno zodiacale. La domenica di Carnevale, 23 febbraio 2020, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox sarà una giornata interessante, per l’Acquario, un po’ per tutto, mentre i Pesci martedì grasso, 25 febbraio, dovranno cercare di vincere la loro irrequietezza interiore. Le stelle sabato 22 e domenica 23 proteggeranno, sul fronte amoroso, l’Ariete, mentre lunedì 24 sono previsti un recupero positivo e importanti novità per il Toro. Paolo Fox, ... lanostratv

