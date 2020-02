Levante è l’ex fidanzata di Diodato: il messaggio dopo la vittoria a Sanremo (Di domenica 9 febbraio 2020) Diodato ha vinto Sanremo 2020: il messaggio dell’ex fidanzata Levante dopo la vittoria di Diodato al Festival di Sanremo 2020 non è tardata ad arrivare la reazione di Levante. Forse non tutti sanno che i due cantanti in gara alla settantesima edizione della kermesse musicale si sono amati per circa due anni. Levante ha condiviso … L'articolo Levante è l’ex fidanzata di Diodato: il messaggio dopo la vittoria a Sanremo proviene da Gossip e Tv. gossipetv

IlaLauriola : RT @Alessia__sia: Io nella vita come Levante che va a Sanremo, si ritrova l'ex in gara e non solo...lui vince #Sanremo2020 #Diodato - Alessia__sia : Io nella vita come Levante che va a Sanremo, si ritrova l'ex in gara e non solo...lui vince #Sanremo2020 #Diodato - gioiarandom : @itsadebitches È l’ex di Levante ma non conosco la situa ora -