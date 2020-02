Lazio, un gol, tre punti e secondo posto (per ora) (Di domenica 9 febbraio 2020) Lazio, un gol, tre punti e secondo posto (per ora) – Alla Lazio è bastato il gol, un bel gol, di Caicedo al 41’ del primo tempo, per portare a casa tre punti che le consentono di scavalcare l’Inter al secondo posto, in attesa del risultato del derby di questa sera a San Siro, portandosi a un punto dalla capolista Juventus. Quanta fatica! I biancocelesti avevano nelle gambe i novanta minuti di mercoledì con il Verona e gli undici (più i tre delle sostituzioni) e hanno dovuto affrontare un Parma nelle migliori condizioni, un Parma aggressivo e veloce con una difesa tra le più forti del campionato. Ai romani è bastato un gol, ma non si può dire che si siano risparmiati nell’attaccare. Davanti si sono trovati difensori attenti e pronti, con un portiere che ha mostrato capacità notevoli e decisive. Lo stesso si può dire della difesa laziale, con Strakosha sempre in vena di compiere ... romadailynews

