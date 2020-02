Francesco Sarcina a Sanremo, Clizia Incorvaia al Gf Vip: “Sono un leone che si lecca ancora le ferite” (Di domenica 9 febbraio 2020) Mentre Francesco Sarcina è al Festival di Sanremo 2020 con Le Vibrazioni a gareggiare con gli altri cantanti big, portando sul palco il brano Dov'è ispirato alla sua recente storia d'amore finita e al periodo di rinascita che ne è conseguito, la sua ex moglie Clizia Incorvaia è in piena crisi nella casa del Grande Fratello Vip, a causa del flirt improvviso con Paolo Ciavarro, e ha ammesso di stare frequentando un'altra persona da un paio di mesi: "Sono un leone che si sta leccando ancora le ferite, sto valutando di cosa ho bisogno io, che sia fuori o dentro la Casa". tv.fanpage

LucaDondoni : #sanremo2020 amo Francesco Sarcina in tutti i laghi e in tutti i luoghi . per lui potrei ingaggiare battaglie . Bravo France' - StefanoGuerrera : SAPESSI FRANCESCO SARCINA DA MO CHE CI CHIEDIAMO DOV’È STA GIOIA #sanremo2020 - NoemiDeMarco : RT @LucaDondoni: #sanremo2020 amo Francesco Sarcina in tutti i laghi e in tutti i luoghi . per lui potrei ingaggiare battaglie . Bravo Fra… -