EVOLUZIONE METEO: a quando una via d'uscita? I modelli matematici (Di domenica 9 febbraio 2020) Stagnazione atmosferica, METEO piatto e sempre uguale, mancanza di emozioni e gioie nevose, pochissime piogge e nevicate occasionali: sono questi gli ingredienti di questo inverno 2020, che continua a far parlare di sé, ma in maniera sicuramente negativa.Dopo la sfuriata fredda che ha portato finalmente un po' di inverno, le alte pressioni hanno subito ricucito lo strappo e di conseguenza è tornato un tempo stabile, mite e soleggiato.Andiamo a vedere le tendenze METEO a medio e lungo termine, tramite la nota tecnica dell'ENSEMBLE GEM, un particolare grafico che mette in evidenza quanto faccia più o meno caldo rispetto alla media di riferimento. Guardando il grafico (cortesia Wetterzentrale, modificata) c'è ben poco da dire: NON C'È VIA D'uscita, almeno per il limite di predicibilità atmosferica. L'inverno 2020 proseguirà su questo binario morto e con ogni probabilità ... meteogiornale

