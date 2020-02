Bugo a Domenica IN canta la sua Sincero e su Morgan: “Mi sono preso tutti i rischi del caso” (Di domenica 9 febbraio 2020) Colpaccio di Mara Venier che apre alla grande la puntata di Domenica IN del 9 febbraio 2020. Si inizia alla grande con Bugo in studio per raccontare quello che è davvero successo con Morgan, mentre si vocifera che Marco, sarà tra gli ospiti di Live-Non è la d’urso di oggi. Mara, stenta a credere che tutto questo sia successo, li ha avuti in radio e non capisce come questa storia si sia sviluppata. “Tutto lo scenario con le varie situazioni ha esasperato il tutto. Le cose da raccontare sarebbero tante” ha detto Bugo aprendo la puntata di Domenica IN di oggi. Bugo A Domenica IN DOPO LA SQUALIFICA DEL BRANO Sincero E LA LITE CON Morgan Il primo a fare il suo intervento è Francesco Facchinetti che sottolinea come Morgan di cose gravi ne abbia fatte ma questa va oltre ogni limite anche perchè ha tirato in ballo persino la madre di Bugo e non doveva. ... ultimenotizieflash

trash_italiano : Ciao @carmelitadurso se ci vuoi bene Domenica sera a #noneladurso ci piazzi la docu-fiction con Morgan e Bugo. #Sanremo2020 - mariaagallon : RT @Martola__: A domenica In c’è la zia Mara Maionchi con la zia Mara Venier e stanno appena facendo vedere Bugo e Morgan con il conseguent… - hznll28 : RT @RamaTrash8: MARA CHE FA CAPIRE CHE BUGO È VENUTO A DOMENICA IN GRATIS, MENTRE MORGAN DALLA D'URSO FACENDOSI PAGARE. VOLO?? #Sanremo202… -