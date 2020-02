Whatsapp, in arrivo una nuova truffa per Huawei, iPhone e Samsung (Di sabato 8 febbraio 2020) Nelle ultime ore stanno circolando le segnalazioni per una nuova possibile truffa che interessa Whatsapp: ecco in cosa consiste l’emergenza Ancora nuove segnalazioni per una nuova possibile truffa che interessa il furto dell’account Whatsapp per i clienti di smartphone di Huawei, iPhone o Samsung. Tutto partirebbe da un messaggio Whatsapp proveniente da un numero che … L'articolo Whatsapp, in arrivo una nuova truffa per Huawei, iPhone e Samsung è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

Tommasolabate : Ogni volta che ricevete una nota audio allarmata via whatsapp sul #coronavirus pensate a quella che dava per immine… - infoitscienza : WhatsApp fa un passo indietro: annullato l’arrivo di questa novità - infoitscienza : WhatsApp, dark mode in arrivo anche su iOS: al via i test -