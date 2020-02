Virus,sale a 803 numero vittime in Cina

Virus,sale a 803numero vittime in Cina Il bilancio delle vittime del nuovo coronaVirus è salito a 803 morti in Cina. Lo riferiscono le autorità cinesi, dopo il decesso di altre 81 persone nella sola provincia di Hubei, focolaio dell'epidemia. Il numero dei morti ha superato ormai anche quello dellevittime della Sars in tutto il mondo nel 2002-2003.(Di domenica 9 febbraio 2020) a 803inIl bilancio delledel nuovo coronaè salito a 803 morti in. Lo riferiscono le autorità cinesi, dopo il decesso di altre 81 persone nella sola provincia di Hubei, focolaio dell'epidemia. Ildei morti ha superato ormai anche quello delledella Sars in tutto il mondo nel 2002-2003.(Di domenica 9 febbraio 2020)

