Una skin di Counter-Strike: GO venduta a 32.000$? Lo youtuber Anomaly ci spiega come è stato possibile (Di sabato 8 febbraio 2020) Le skin delle armi sono gli esempi più classici di "elementi cosmetici" presenti nelle famose loot box. Tutti i giochi che contengono queste famose scatole premio le offrono, dai giochi free-to-play e mobile, fino ai tripla A come Call of Duty.Uno dei titoli più famosi ad aver capitalizzato sulle weapon skin è sicuramente Counter-Strike: Global Offensive, titolo Valve molto noto, non solo per la grande varietà di skin presenti nel gioco, ma anche per il diffuso mercato grigio d'azzardo legato alla loro vincita e compravendita. Numerosi sono infatti i siti di terze parti (accessibili anche a minorenni) dove è possibile investire le skin in proprio possesso, per avere la possibilità di vincerne altre più rare o riscuoterne il suo valore in soldi veri, circonvenendo ogni regola esistente sul gioco d'azzardo.Non aiuta di sicuro il fatto che alcune di queste skin di CS: GO possono ... eurogamer

Under the Skin | il film con Scarlett Johansson diventerà Una serie tv? : Under the Skin , il film diretto da Jonathan Glazer nel 2013, è stato un successo di critica, tanto da essere inserito dai Cahiers du cinéma tra i dieci lungometraggi più importanti del decennio. Adesso potrebbe diventare una serie tv L’annuncio è arrivato dal magazine americano IndieWire, ma si tratta ancora di una semplice indiscrezione (ma […] L'articolo Under the Skin | il film con Scarlett Johansson diventerà una serie tv? proviene da ...

Fortnite si prepara a ricevere Una skin a tema Ninja : Fortnite si sta prepara ndo a ricevere una speciale skin a tema Ninja , uno degli streamer più famosi al mondo. Sarà disponibile in diversi varianti nel negozio del gioco, tuttavia al momento non sappiamo quanto verrà a costare. Ninja non è la prima celebrità ad essere inserita in Fortnite , in passato Epic Games ha infatti collaborato con Marshmello e Major Lazer, inserendoli nel gioco."Combatti. Costruisci. Crea. Fortnite è un gioco multigiocatore ...

L'indie non-violento Gris è ora Una skin per un'arma di Rainbow Six : Siege : Conoscete Gris ? Si tratta di un titolo indie uscito a fine 2018, molto popolare fra i giocatori per il suo stile grafico delicato e per il modo in cui vengono affrontate, metaforicamente, importanti tematiche come la depressione. Si tratta, in tutti i sensi, di un gioco dove la violenza non esiste.Ebbene, sorpresa sorpresa: Rainbow Six: Siege , il titolo Ubisoft dedicato agli scontri fra SWAT e terroristi, ha reso disponibile per un tempo ...

Fortnite : Epic Games ancora nei guai giudiziari - questa volta per Una skin associata ad un ballo : ancora guai giudiziari per Epic Games : questa volta ad essere incriminata non è un'emote del ballo , ma una skin all'interno di Fortnite . Attraverso dei documenti apprendiamo che questa volta Epic Games aveva acquistato i diritti per un ballo da inserire all'interno del suo Battle Royale.Lo strano dettaglio è che la società è stata citata in giudizio in quanto avrebbe unito questa danza ad una skin che rappresenta un uomo con la testa di zucca. ...

Star Wars Jedi : Fallen Order - arriva oltre 50 nuove skin con Una mod : Star Wars Jedi: Fallen Order cambia veste grazie ad una semplice mod. In particolare, come possiamo vedere, una delle mod più interessanti del momento introduce in gioco un totale di 50 skin personalizzate, le quali andranno a cambiare il vestiario del nostro protagonista Cal Kestis.Inoltre, come se non bastasse, oltre all'estetica potremo anche cambiare il colore degli occhi o dei capelli del personaggio, ma anche aggiungere tatuaggi tra i ...

