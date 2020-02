Treno deragliato, per pm il lavoro degli operai ‘non era adeguato’: i 5 dipendenti di Rfi interrogati dalla Polfer a Piacenza (Di sabato 8 febbraio 2020) Sono interrogati nella stazione della Polfer a Piacenza i 5 tecnici di Rfi, quattro operai e un capo squadra, indagati per il deragliamento che giovedì mattina ha visto coinvolto un Frecciarossa 1000 e che ha causato la morte di due macchinisti e il ferimento di 31 persone. Sentiti come testimoni, l’altro ieri, avevano raccontato che lo snodo dove è accaduto il deragliamento era in ordine, cosa risultata non vera. La Procura di Lodi, che li ha iscritti nel registro degli indagati con le accuse di omicidio colposo plurimo, disastro colposo e lesioni colpose come “atto necessario” per procedere con gli accertamenti, li accusa di aver svolto, secondo l’avviso di garanzia, “l’attività in modo non adeguato“, così il convoglio è finito su binari di servizio, non destinati al traffico ordinario, né in grado di sostenere l’Alta ... meteoweb.eu

NicolaPorro : Sul #Frecciarossa deragliato #Repubblica, che dà lezioni di sobrietà, va di toni apocalittici. #Prescrizione,… - repubblica : Treno deragliato a Lodi, pm: 'Non adeguata l'attività degli operai indagati'. Accertamenti sullo scambio. Eseguita… - poliziadistato : È il Frecciarossa 9595 il treno deragliato vicino Lodi. Sul posto anche la #Poliziastradale per le conseguenze del… -