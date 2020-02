Sanremo 2020: Riki contro la giuria demoscopica (Di sabato 8 febbraio 2020) Sanremo 2020 il cantante lanciato da Amici non ha gradito i voti che lo hanno messo lontano dai primi posto in classifica. Il clamoroso sfogo di Riki Era uno dei favoriti per la vittoria Riki, al Festival di Sanremo 2020. Invece si trova in fondo alla classifica. E così l’ex allievo di Amici ha deciso … L'articolo Sanremo 2020: Riki contro la giuria demoscopica è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

repubblica : Sanremo 2020, Bugo e Morgan, i testimoni: 'Morsi e sputi, una scena surreale' - repubblica : Sanremo 2020, Morgan dopo la squalifica: 'Bugo voleva liberarsi di me. Io sono stato buono, lui uno sciacallo' - LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… -