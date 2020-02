Sanremo 2020, perché deve vincere Francesco Gabbani (Di sabato 8 febbraio 2020) A Francesco Gabbani è bastato far ascoltare un paio di volte il suo Viceversa al pubblico di Sanremo per passare da quello che torna all’Ariston da vincitore quasi per dovere, a favorito per la finalissima. L’artista toscano ha lasciato che fosse il suo brano a parlare su tutto. Il gorilla e le coreografie alla Bollywood di Occidentali’s karma sembrano altra epoca, resta però la capacità di parlare a tutti, passando da quella ricerca di nuova spiritualità alla dimensione più intima della coppia tra «Anime purissime in sporchissimi difetti». L’errore più facile che si può commettere ascoltando l’ultimo brano sanremese di Gabbani è di bollarlo come l’ennesima canzone sul tema trito e ritrito dell’amore. Punta invece a raccontare «il complesso meccanismo che governa l’armonia del nostro amore», ma non ha la pretesa di risolverlo. perché ... open.online

