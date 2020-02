Ryanair: il trucco per risparmiare di più sugli extra sui voli economici (Di sabato 8 febbraio 2020) Ryanair è nota per i suoi voli incredibilmente economici, ma una volta aggiunti extra come il bagaglio a mano, potrebbe non essere sempre un buon affare. Eppure usando un nuovo trucco potresti risparmiare fino a 100 euro sulle prenotazioni dei posti e sui bagagli a mano per una famiglia di quattro persone.Al momento, puoi portare gratuitamente una piccola borsa o un laptop sui voli Ryanair. Deve adattarsi allo spazio sotto il sedile di fronte a te e non può essere più grande di 25 cm x 40 cm x 20 cm. Se desideri portare una borsa più grande come bagaglio a mano, dovrai pagare tra gli 8 e i 20 euro per l’imbarco prioritario, a seconda di dove vai. Ma potresti risparmiare scegliendo come acquistare questi extra.L’opzione semplice è prenotare la tariffa “normale”, che include l’imbarco prioritario e la possibilità di scegliere i posti che di solito costa poco ... italiasera

