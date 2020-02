Quelli che il calcio gli ospiti della puntata di domenica 9 febbraio (Di sabato 8 febbraio 2020) Quelli che il calcio domenica 9 febbraio alle 14 su Rai 2, gli ospiti della puntata C’è amore nell’aria dello studio di Quelli che il calcio che domenica 9 febbraio alle 14 su Rai 2 anticipa le atmosfere di San Valentino, senza indubbiamente disdegnare un occhio agli eventi del Festival di Sanremo appena trascorso. Luca, Paolo e Mia interagiranno con Sara Piccinini, moglie del difensore Peluso, Dario Vergassola e Adriano Panatta, cui i nostri cercheranno di strappare un pronostico da campione delle scommesse. La ricerca di una compagna di vita per Francesco Paolantoni procederà spedita. Tutti i segreti dell’exploit della Lazio, ormai concorrente per lo scudetto, verranno invece svelati durante la nuova imitazione di Ubaldo Pantani, nei panni dell’allenatore biancoceleste Simone Inzaghi. Luca e Paolo si confronteranno in un allenamento ad alta intensità con Stefania Okaka, ... dituttounpop

CottarelliCPI : Il governo portoghese ha approvato una Legge di Bilancio con un surplus dello 0,2% del Pil. Questi sì che sanno com… - borghi_claudio : @CottarelliCPI Grandi! Hanno ancora quasi 10 miliardi dell'Italia via EFSF / MES, dici che ce li ridanno tutti subi… - matteosalvinimi : 'Non andate a contestare Salvini, che sta all'opposizione. Forse quelli che dovete contestare sono seduti sulle pol… -