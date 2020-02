Morgan la spara grossa su Laura Pausini e fa infuriare i fan della cantante (Di sabato 8 febbraio 2020) Oggi pomeriggio Morgan ha tenuto una conferenza stampa per parlare di quanto successo ieri sera sul palco dell’Ariston. L’artista mentre raccontava i retroscena della lite con Bugo, ha tirato in ballo Laura Pausini, facendo infuriare i fan dalla cantante. “Le altre volte che ho suonato al Festival l’orchestra applaudiva sempre perché diceva “Grazie Morgan che ci fai suonare veramente”, mica come la Pausini che fa una nota lunga un quarto d’ora”. Nel giro di 20 minuti di conferenza Morgan è riuscito a far arrabbiare Bugo, il suo team, mezza Sanremo, Laura Pausini e i suoi fan. Niente male anche per uno come Morgan. Morgan e le parole su Laura Pausini: la reazione del web. Morgan: “non faccio la musica di Laura Pausini, che fa una nota ogni quarto d’ora”. Laura:https://t.co/3AyX6m647u#sanrèmo2020 — d4 (@defrogging) February 8, ... bitchyf

