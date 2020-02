Italia viva è pronta a rompere sulla prescrizione (Di sabato 8 febbraio 2020) “Decida Conte: se vuole cacciarci, basta dirlo. Se vuole tenerci, lavoriamo. Nell'uno e nell'altro caso noi non votiamo il pasticcio prescrizione: le idee vengono prima delle poltrone”. È irremovibile il leader di Italia viva Matteo Renzi e in una intervista al Corriere della Sera ribadisce la posizione sua e del suo gruppo in materia di giustizia. E nel caso in cui in Consiglio dei ministri il compromesso dem-5S dovesse diventare un decreto “noi non lo voteremo”, taglia corto Renzi. L'unica alternativa, per il leader di Iv, è che se dovesse arrivare nell'Aula del Senato dove i voti del suo gruppo sono determinanti, “cercheremo di modificarlo con gli emendamenti” e “nel caso in cui non ci riuscissimo voteremo contro”, ribadisce l'ex premier al Corriere. "La forzatura viene dai giustizialisti" Per Renzi “forzare sulla prescrizione è oggettivamente assurdo in un momento nel quale ... agi

