Gomorra: la quinta stagione andrà in onda su Sky Atlantic nel 2021 (Di sabato 8 febbraio 2020) Gomorra: le riprese della quinta stagione partiranno nel corso del 2020 (per poi probabilmente andare in onda nel 2021 su Sky Atlantic). Ci sarà anche Ciro l’Immortale? Grande attesa dei fan per la quinta stagione di Gomorra, la serie tv di successo targata Cattleya e Sky. Come affermato dal vice presidente di Sky, Nicola Maccanico, le riprese partiranno tra la primavera e l’estate del 2020, per poi, probabilmente, andare in onda nel corso del 2021 su Sky Atlantic. Attualmente, oltre a Salvatore Esposito (alias Genny Savastano), non ci sono conferme sul cast. C’è ad esempio grande attesa per scoprire chi interpreterà l’enigmatico ‘U Maestrale, personaggio misterioso alleato di Genny nella nuova guerra introdotto alla fine della quarta stagione. Ma l’attesa più grande è senza dubbio un’altra. Il grandissimo successo de L’Immortale, il film dedicato a Ciro di Marzio (che ha visto Marco ... 2anews

