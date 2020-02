Forum, la gaffe della giudice Melita Cavallo: versa l’acqua ma manca il bicchiere (Di sabato 8 febbraio 2020) Nuova gaffe della giudice Melita Cavallo a Forum. Il magistrato è nella squadra del programma di Canale 5 da un paio d’anni e ha subito conquistato il pubblico con le sue simpatiche papere diventate virali in Rete. L’ultima è avvenuta durante la puntata de Lo Sportello di Forum – spin-off pomeridiano su Rete 4 della storica trasmissione – di venerdì 7 febbraio. Mentre ascoltava i due contendenti raccontare le rispettive versioni dei fatti, Melita Cavallo ha deciso di versarsi un bicchiere d’acqua ma non si è accorta che sotto non c’era il bicchiere. Concentrata sulla causa, la giudice ha preso la bottiglia distrattamente e ha sbagliato a prendere la mira, mancando il bicchiere che era poco più in là e versando tutta l’acqua. La regia ha prontamente cambiato inquadratura e quando pochi secondi dopo è tornata su di lei, la giudice sorrideva come ... ilfattoquotidiano

