Elettra Lamborghini a Sanremo 2020: look audace senza reggiseno (Di sabato 8 febbraio 2020) La bellissima e bravissima Elettra Lamborghini continua a stupire il pubblico in sale e da casa del 70° Festival di Sanremo 2020 con dei look decisamente mozzafiato. Elettra ha inaugurato la sua prima partecipazione alla kermesse canora salendo sul palco dell’Ariston con una tutina super aderente e piena di rouge. Nella serata delle cover ha indossato un abito lungo bianco. Ieri sera, 7 febbraio 2020, per la quarta serata del Festival si è davvero superata. Il suo abito da sera ha davvero catturato l’attenzione di tutti quanti. L’assenza del reggiseno non è passata minimamente inosservata. Un outfit dunque eccentrico e che si ricorderà nella storia del Festival. Leggi anche –> Elettra Lamborghini Sanremo, twerking in diretta sul palco dell’Ariston Elettra Lamborghini a Sanremo: look audace senza reggiseno La bellissima Elettra Lamborghini con la sua canzone ... urbanpost

trash_italiano : IO FAREI VINCERE ELETTRA SOLO PER AVER MESSO “ELETTRA ELETTRA LAMBORGHINI” DENTRO UNA CANZONE DEL 1982. #Sanremo2020 - trash_italiano : Facciamo un gruppo dell'ultimo minuto con Elodie, Achille Lauro ed Elettra Lamborghini e mandiamoli all'Eurovision. #Sanremo2020 - trash_italiano : Se togliete l’audio Elettra Lamborghini sembra la protagonista di una qualsiasi telenovela messicana. #Sanremo2020 -