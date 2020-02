Diletta Leotta, squadra che tifa: la sua risposta prima di Sanremo 2020 (Di sabato 8 febbraio 2020) Diletta Leotta per quale squadra tifa? La sua risposta prima di Sanremo Torna in occasione della finale di Sanremo 2020 Diletta Leotta come co-conduttrice accanto ad Amadeus, dopo aver preso parte alla prima serata in cui ha fatto il suo monologo sulla bellezza, attirando non poche critiche e polemiche. Martedì scorso, prima di dare la linea ad Amadeus, i conduttori del primaFestival Ema, Gigi e Ross hanno svelato che in rete sono migliaia le ricerche per quale squadra tifa Diletta Leotta. La conduttrice, volto per eccellenza da ottobre 2018 della piattaforma sportiva Dazn, ha svelato di simpatizzare per il Catania, ma di amare la città di Napoli. In un’altra occasione, invece, Diletta Leotta ha dichiarato di tifare per la squadra del Benevento. Insomma, sembra che nel cuore sportivo della bellissima e affascinante co-conduttrice del Festival di Sanremo 2020 targato Amadeus non ci ... lanostratv

FranAltomare : E comunque Ama ha dedicato più tempo al monologo agghiacciante di Diletta Leotta che a DUA LIPA. #Sanremo2020 - StefanoGuerrera : Come sempre: UN APPLAUSO AL FRATELLO CHIRURGO PLASTICO DI DILETTA LEOTTA #Sanremo2020 - trash_italiano : Diletta Leotta e Amadeus durante la prima serata di #Sanremo2020 -