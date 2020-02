Coronavirus, un cigno nero inatteso: l’impatto sull’economia potrebbe essere tremendo (Di sabato 8 febbraio 2020) L’economia mondiale non è mai stata tanto solida. Nonostante le molte fragilità strutturali, la liquidità iniettata dalle banche centrali stabilizza i consumi e gli investimenti, e àncora le aspettative di crescita. Molti in questi anni hanno lanciato un “allarme recessione”: sbagliando. Solo un grande shock può squilibrare questa economia globale. Difficile da immaginare? Non più. Il nuovo Coronavirus è il cigno nero che non aspettavamo. I governi e le borse ne sottovalutano l’impatto sull’economia. Del virus si sa che è meno letale di altri: il tasso di mortalità dei contagiati sembra essere pari al 2% (Sars 9.6%). Il contagio è veloce e difficile da contrastare senza vaccini, se è vero che avviene prima che compaiano i sintomi. I vaccini non saranno disponibili prima del 2021. I casi rilevati fino alle ore 16 del 6 febbraio erano 28.344: di questi, 565 sono deceduti, 1382 guariti. Il ... ilfattoquotidiano

