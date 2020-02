Birds of Prey: ecco perché Joker di Jared Leto non è nel film (Di sabato 8 febbraio 2020) Birds of Prey, il nuovo film DC Comics si concentra sul personaggio di Harley Quinn e la sua emancipazione, anche dal Joker, personaggio interpretato da Jared Leto in Suicide Squad. Margot Robbie ha ripreso il ruolo di Harley Quinn in Birds of Prey. Come sottolinea il titolo italiano del film, l'ex fidanzata del Joker si prende tutta la scena e a mancare è il suo celeberrimo compagno. perché il Joker di Jared Leto non è nel film? perché secondo la regista non era un personaggio necessario in questa storia. L'arco narrativo di Birds of Prey è completamente indipendente dal DC Universe e si concentra sulla caccia a Roman Sionis/Black Mask (Ewan McGregor). Tuttavia la storia di Harley Quinn è strettamente legata a Joker e quindi in qualche modo Birds of ... movieplayer

Giolla_Giolla : Questa storia che non ho soldi ma voglio comprarmi tutto il merchandise di birds of prey deve finire - _Kyoux_ : sono al cinema a vedere birds of prey e non vedo l'ora che incominci?? sono troppo curiosa - cinemaniaco_fb : ?????????????? Birds of Prey: ecco perché Joker di Jared Leto non è nel film -