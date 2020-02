Barbano: “Il metro degli arbitri in Italia non è uguale per tutte le squadre” (Di sabato 8 febbraio 2020) “In Italia il metro di arbitraggio non è uguale per tutte le situazioni e per tutte le squadre”. È un fenomeno che esiste, scrive Alessandro Barbano sul Corriere dello Sport. E “va oltre la fallibilità umana e l’errore del singolo”. Se Pairetto fischia tutto e Orsato invece fischia poco, tanto per fare un esempio, vuol dire che la valutazione della fallosità non è uguale. “Ciò vuol dire che la decisione arbitrale non è più prevedibile, e quando una sanzione non è prevedibile viene percepita come arbitraria. Certo, il regolamento ci mette del suo: la riforma del fallo di mano è quanto di più controverso il calcio potesse produrre. Ma ad aggiungere confusione è la mancanza di un modello di interpretazione condiviso. Che si ottiene con una guida autorevole e una formazione costante”. Una volta, ricorda Barbano, ogni settimana gli arbitri venivano ... ilnapolista

