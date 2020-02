Una, Nessuno, Centomila’, Bertè scocciata. Interviene Asia Argento (Di venerdì 7 febbraio 2020) Una, nessuna, centomila: Loredana Bertè polemica sulla scelta delle cantanti presenti all’evento Hanno dato l’annuncio durante la serata delle cover del Festival di Sanremo, il 6 febbraio 2020. Sette artiste di un certo calibro riunite in unico concerto dedicato al triste fenomeno della violenza sulle donne. Gianna Nannini, Fiorella Mannoia, Elisa Toffoli, Alessandra Amoroso, Laura … L'articolo Una, Nessuno, Centomila’, Bertè scocciata. Interviene Asia Argento proviene da Gossip e Tv. gossipetv

CarloCalenda : Allarme degli imprenditori sul trasferimento del commercio al Ministero degli Esteri, fatta solo per compiacere l’e… - AnnaAscani : La metà dei nostri ragazzi tra gli 11 e i 17 anni è vittima di #bullismo o #cyberbullismo. Lavorare per combattere… - VittorioSgarbi : #magistratisceriffi #giustiziaspettacolo “Il magistrato non è uno sceriffo”. Una straordinaria sintesi di Piero San… -