Treno deragliato, il macchinista Dicuonzo stava per andare in pensione: lutto cittadino a Pioltello (Di venerdì 7 febbraio 2020) lutto cittadino oggi a Pioltello, paese dell'hinterland di Milano dove viveva Mario Dicuonzo, uno dei due macchinisti di Trenitalia rimasti uccisi ieri nel deragliamento del Frecciarossa 9595. Dicuonzo era originario di Capua, in Campania. Lascia una moglie e un figlio, oltre al fratello, macchinista come lui. Tra pochi mesi il ferroviere sarebbe andato in pensione. fanpage

poliziadistato : È il Frecciarossa 9595 il treno deragliato vicino Lodi. Sul posto anche la #Poliziastradale per le conseguenze del… - poliziadistato : +++un treno ad alta velocità è deragliato questa mattina nei pressi di Lodi lungo la linea Milano-Bologna. Sul pos… - SkyTG24 : Treno #Frecciarossa deragliato a #Lodi, il video girato con un drone mostra la scena dell’incidente dall’alto -