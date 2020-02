Tragedia sfiorata a Bellizzi, Maddalo chiede un monitoraggio del patrimonio arboreo (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Bellizzi (Sa) Tragedia sfiorata per la caduta di un albero. “Le raffiche degli ultimi giorni hanno provocato il distacco di un albero in piazza “Iotti” a Bellizzi e che solo un caso fortuito, ha permesso che non si verificasse una Tragedia. Infatti, la caduta dell’albero è avvenuta nelle ore notturne, provocando così solo danni ad una recinzione privata adiacente l’area pubblica”. Ad evidenziare la questione il consigliere di minoranza Angelo Maddalo che attenziona la maggioranza su una serie di documenti che furono già nel 2016 protocollati presso l’ente nei quali si evinceva il pericolo che questi enormi fusti presenti nella piazza Nilde Iotti potessero arrecare danni. Dichiara Maddalo: “Purtroppo mi amareggia vedere che la superficialità di alcuni amministratori mette in pericolo ... anteprima24

