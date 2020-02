Tommaso Onofri, la madre: “Se liberano Alessi mi incateno” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Paola Pellinghelli, madre del piccolo Tommaso Onofri, ha pronunciato parole cariche di disperazione nel corso di un’intervista al settimanale Giallo. La donna ha ricordato di come la legge ha concesso la libertà ad Antonella Conserva e già teme per un ipotetico permesso premio anche nei confronti di Mario Alessi, l’assassino materiale della povera creatura. Paola ha dichiarato che, nel caso in cui dovesse accadere, sarebbe pronta ad incatenarsi in segno di protesta. La donna non sa se una sua protesta possa servire a qualcosa, ma come madre non potrebbe di certo tacere. Paola Pellinghelli desidera che Alessi rimanga in prigione per tutta la vita. Tommaso Onofri: il rapimento Tommaso Onofri aveva solamente 17 mesi quando venne rapito e barbaramente ucciso da Mario Alessi il 2 marzo del 2006. Il delitto si consumò a Casalbaroncolo, in provincia di Parma. Nessuno scrupolo, ... kontrokultura

