Roma-Bologna 2-3, Orsolini e Barrow fanno volare Mihajlovic (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il Bologna espugna il campo della Roma e ottiene la terza vittoria consecutiva. Impresa della formazione di Mihajlovic che approfitta delle distrazioni dei giallorossi, in serata no e visibilmente nervosi. Orsolini e una doppietta del super Barrow stendono Fonseca. Inutile la rete di Mkhitaryan dopo l’autogol di Denswil, per i capitolini che finiscono in 10 per il rosso a Cristante. Il Bologna sale al 6° posto a 6 punti proprio dalla Roma. fanpage

socios : ?? Nelle prossime ore sorprenderemo un tifoso dell'AS Roma con 2 biglietti VIP per la partita di domani contro il Bo… - OfficialASRoma : L'unico giallorosso ad aver segnato una tripletta contro il Bologna è stato @MoSalah nel 2016-17 Altre curiosità… - ASRomaEN : ?? MATCHDAY ?? ?? Bologna ??? Stadio Olimpico ? 20:45 CET Forza Roma! ?? #ASRoma #RomaBologna -