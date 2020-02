‘Reinventing Cities’, confronto su rigenerazione urbana (Di venerdì 7 febbraio 2020) Roma – Dall’ex Mira Lanza all’ex Filanda, dalle aree dismesse della Stazione Tuscolana al mercato storico di Torre Spaccata all’Istituto Vertunni. Cinque i siti di Roma Capitale al centro del bando internazionale C40 Reinventing Cities avviato il 4 dicembre scorso insieme ad altre 8 citta’ del mondo. Il programma guidato dalla C40 Cities Climate Leadership Group punta alla realizzazione di progetti di rigenerazione urbana all’insegna della sostenibilita’ ambientale, creando ambienti urbani privi di emissioni di carbonio e resilienti. Roma Capitale partecipa insieme ad altre citta’ del mondo al programma Reinventing Cities per trasformare aree dismesse ed edifici abbandonati in luoghi innovativi attraverso progetti selezionati mediante manifestazioni di interesse e procedure concorrenziali rivolte a investitori, operatori, progettisti in ... romadailynews

