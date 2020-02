PRESCRIZIONE, RENZI VS M5S-PD/ "Governo senza numeri", Bonafede "Questo testo in Cdm" (Di venerdì 7 febbraio 2020) PRESCRIZIONE, il Governo rischia dopo lo strappo di Italia Viva sul Lodo Conte-bis: RENZI "Pd non si faccia dettare agenda da M5s". Bonafede tira dritto. ilsussidiario

Mov5Stelle : C'è chi, come Renzi, sulla prescrizione cambia idea a seconda delle convenienze e poi c'è il MoVimento 5 Stelle.… - gennaromigliore : Padellaro è un falsificatore. Ripropone la fake news del cambio di opinione di Renzi sulla prescrizione. Abbiamo sm… - FMCastaldo : Se #Renzi mettesse un quarto delle energie che spende per la sovraesposizione mediatica in propositività e lavoro,… -