Origgio, spunta la cassaforte di un self-service di benzina. È quella dell’assalto in Milano-Meda? (Di venerdì 7 febbraio 2020) Insolito ritrovamento nella zona boschiva dopo il cavalcavia di via Per Cantalupo a Origgio, poco prima del confine con Cerro Maggiore: lungo un sentiero che s’inoltra nel bosco, è stata rinvenuta una sorta di cassaforte, di quelle dei distributori automatici di benzina. Dopo averla recuperata su segnalazione di alcuni cittadini, la polizia locale consorziata di Origgio e Uboldo ha avviato indagini per risalire alla provenienza. Il sospetto è che possa provenire da qualche spaccata a un self-service della zona. Diversi i colpi messi a segno negli ultimi tempi, soprattutto in Brianza, in seguito a uno dei quali i ladri potrebbero avere portato la cassaforte nei boschi di Origgio per forzarla e fuggire coi contanti. su Il Notiziario. ilnotiziario

