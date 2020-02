La risposta di Selvaggia Lucarelli a Cinzia Monteverdi del Fatto (Di venerdì 7 febbraio 2020) Ieri abbiamo raccontato la lite tra Selvaggia Lucarelli, Italia Oggi e Cinzia Monteverdi del Fatto scatenata da un articolo di Claudio Plazzotta in cui si raccontava che la giornalista non era stata “mai coinvolta neppure una volta nelle produzioni audiovisive di Loft guidate da Luca Sommi, autore tv e giornalista che ora va in video su Nove in Accordi e disaccordi con Andrea Scanzi, e che è il compagno di Cinzia Monteverdi, a.d. della Società editoriale Il Fatto”. La Monteverdi aveva replicato negando che Sommi fosse suo compagno e che Lucarelli aveva rifiutato le proposte di collaborazione con Loft e con il sito del Fatto. Su Italia Oggi arriva la controreplica della giornalista, chiamata per tutta la lettera di Monteverdi “pubblicista”: Mi trovo nella surreale situazione di dover rispondere alla lettera dell’amministratore delegato del Fatto Quotidiano Cinzia ... nextquotidiano

