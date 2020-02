La Fidanzata Vuole Lasciarlo: Lui La Violenta, La Strangola e Uccide La Figlia (Di venerdì 7 febbraio 2020) Un altro terribile femminicidio ha riempito la cronaca nera. Un uomo ha Violentato e Strangolato la Fidanzata. Successivamente, ha scatenato la rabbia contro la Figlia 15enne della vittima, abusando di lei e Uccidendola. Poi ha ucciso il loro cane. Infine, si è impiccato. La vicenda è avvenuta a Newry, nella Contea di Armargh (Regno Unito). Il duplice omicidio seguito dal suicidio è avvenuto lo scorso marzo, ma la notizia è stata resa nota solo nelle ultime ore. In questi giorni, le forze dell’ordine locali hanno chiuso le indagini. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, Giselle Marimon-Herrera, una donna di 37 anni, si era trasferita dalla Colombia nell’Irlanda del Nord nel 2016. La 37enne era appena uscita dalla causa di separazione dal marito. Un anno dopo, l’aveva raggiunta anche la Figlia Allison. Durante il periodo di permanenza nel Regno Unito, ... youreduaction

zazoomnews : Strangola la fidanzata che vuole lasciarlo violenta e uccide la figlia 15enne: poi si impicca - #Strangola… - fiddlerxx : Se non hai foto su Twitter sei sposato o fidanzato. 1) Scrivi cose che non ti va che legga tua moglie o la tua fid… - Lolanora76 : RT @fanpage: Un altro terribile caso di femminicidio -