Il famoso cantante a Barbara D’ Urso: “Ti darei una botta”. Il complimento indecente (Di venerdì 7 febbraio 2020) Aiello classe 1985 cantante Cosentino, si è lasciato andare a piccanti confidenze su Barbara D'Urso; alle Iene ha confessato che non gli dispiacerebbe per niente andare in studio da Barbara D'Urso e perché no, concedersi una notte di pura passione con la presentatrice. Alla domanda del giornalista delle Iene su una sua ipotetica ospitata nei salotti televisivi della d'Urso Aiello ha risposto che ci andrebbe molto volentieri poi alla seconda domanda che gli essere chiesto se avrebbe trascorso volentieri una notte di passione con la conduttrice. Lui senza esitare ha risposto:" Certo!". Continua… Sembra proprio che Barbara abbia uno spasimante, in più nel mondo dei Vip e che sia proprio il giovane cantante Cosentino. Già recentemente la bella conduttrice è balzata alle cronache per la sua presunta liaison che avrebbe con l'ex gieffino: Filippo Nardi. Il quale, ha confermato di ... howtodofor

