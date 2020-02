Grande Fratello Vip 2020, pace fatta tra Barbara Alberti e Adriana Volpe (Di venerdì 7 febbraio 2020) Che cos'è successo durante il daytime del Grande Fratello Vip di oggi, venerdì 7 febbraio 2020? Ecco il riassunto del giorno 30 del reality show di Canale 5, punto per punto: Adriana Volpe è rimasta ferita per le parole di Barbara Alberti, che ieri ha rivelato di non provare profonda simpatia per la conduttrice. "Che brutto quando fai una cosa col cuore e viene letta in un altro modo", dice Adriana, accusata di essere costruita. Antonella Elia le dice di fregarsene, non sopporta che la donna possa piangere. "Ha un crollo, si mostra nuda", commenta Clizia. Poi il confronto tra Adriana Volpe e Barbara Alberti, che termina con un abbraccio riconciliatorio fra le due donne. Michele Cucuzza racconta la sua storia, disegnando la linea della vita che parte da Catania e conosce picchi significativi: l'assunzione alla Rai, il trasferimento a Milano e l'approdo al Tg2, l'incontro con le ... blogo

trash_italiano : Striscia la Notizia: 'io finisco sempre tardi' Grande Fratello Vip: 'io finisco tardissimo' #Sanremo2020: - stanzaselvaggia : Ho scritto che dovremmo rapire Barbara Alberti e impedirle di buttarsi via così, al Grande fratello vip. - mattiafeltri : #Buongiorno n. 670 - 'Quarantatré occhi' ovvero poveri nostri ragazzi che, fra scuola e casa, crescono in un Grande… -