Festival di Sanremo 2020, la scaletta della quarta serata: i cantanti in gara, gli ospiti e il vincitore delle Nuove Proposte (Di venerdì 7 febbraio 2020) Al Festival di Sanremo 2020 la gara si infiamma con tutti e 24 i brani inediti in gara. Sul palco del Teatro Ariston saliranno (non è l’ordine di esibizione): Achille Lauro (“Me ne frego”), Alberto Urso (“Il sole ad est”), Anastasio (“Rosso di rabbia), Bugo e Morgan (“Sincero”), Diodato (“Fai rumore”), Elodie (“Andromeda”), Enrico Nigiotti (“Baciami adesso”), Francesco Gabbani (“Viceversa”), Giordana Angi (“Come mia madre”), Irene Grandi (“Finalmente io”), Le Vibrazioni (“Dov’è”), Levante (“Tikibombom”), Elettra Lamborghini (“Musica – E il resto scompare”), Marco Masini (“Il confronto”), Michele Zarrillo (“Nell’estasi o nel fango”), Junior Cally (“No grazie”), Paolo Jannacci (“Voglio parlarti adesso”), Piero Pelù (“Gigante”), Pinguini tattici nucleari (“Ringo Starr”), Rancore (“Eden”), Raphael Gualazzi (“Carioca”), Riki (“Lo sappiamo entrambi”), Tosca (“Ho amato ... ilfattoquotidiano

