Classifica Sanremo | quarta serata | cantanti dall’ultimo al primo posto

Classifica Festival Sanremo quarta serata: Amadeus annuncia quali cantanti sono sul podio La quarta puntata del Festival di Sanremo 2020 è stata aperta da Amadeus ringraziando il pubblico per gli ascolti brillanti delle precedenti tre sere. Il conduttore ha mostrato subito la Classifica generale di Sanremo 2020, frutto degli esiti delle prime tre serate. Al primo posto della Classifica Francesco Gabbani, al secondo posto Le Vibrazioni e al terzo Piero Pelù. Prima dell'inizio della settantesima edizione del Festival il favorito era Anastasio, ma tutto è campio. Francesco Gabbani, Le Vibrazioni e Piero Pelù mantengono le stesse posizioni della Classifica della seconda serata di Sanremo. Dopo aver vinto nella categoria Nuove Proposte con Amen e in quella dei Big con Occidentali's Karma, Francesco Gabbani tè tornato, per la terza volta, al Festival di Sanremo con Viceversa

