Bayern Monaco: quale è il record di Thiago Alcantara (Di venerdì 7 febbraio 2020) Thiago Alcantara è uno dei giocatori più importanti del Bayern Monaco. Ha un record particolare tra i giocatori d’Europa Thiago Alcantara è uno dei centrocampisti migliori al mondo, uno dei principali trascinatori del Bayern Monaco. Oltre a una creatività sensazionale, l’ex Barcellona possiede un cambio di passo fuori dal comune. Anzi, da record. Come riporta Whoscored.com, tra i giocatori d’Europa che hanno provato più di 5 dribbling, Thiago è quello col maggior tasso di riuscita. Ne ha vinti 50 su 57, con un tasso del 87.7%. La sua più grande forza è quella di abbinare quindi la tecnica a ottime qualità atletiche- Leggi su Calcionews24.com calcionews24

Eurosport_IT : 'Se non credi in te stesso, nessuno lo farà per te' ???? Il Forum ricorda Kobe Bryant prima di Olimpia-Bayern Monaco… - DiMarzio : #Rummenigge svela: '#Guardiola voleva mettere #Neuer a centrocampo'?? - sportli26181512 : Bayern Monaco: già scelto il successore di Lewandowski: Secondo quanto riferisce la stampa tedesca,...… -