Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 7 febbraio 2020 | Trono classico o over? (Di venerdì 7 febbraio 2020) Uomini e Donne Anticipazioni oggi 7 febbraio Trono classico o over? Anche questo pomeriggio va in onda l’appuntamento con Uomini e Donne, il dating show più popolare di Canale 5 che va in onda ormai da anni e vede alla conduzione l’instancabile Maria De Filippi. La puntata di questo venerdì, 7 febbraio 2020, vedrà come protagonista il Trono classico. Di seguito, vediamo quali sono le Anticipazioni della puntata di questo venerdì 7 febbraio 2020. Trovate il programma di Maria su Canale 5 a partire dalle 14:45. Uomini e Donne Anticipazioni puntata del 7 febbraio 2020, cosa succede Dopo gli appuntamenti del Trono over, questo venerdì si torna a parlare di Trono classico come riportano le Anticipazioni di Uomini e Donne. Questo pomeriggio, 7 febbraio 2020, al dating show di Canale 5 vedremo Sara furiosa con i suoi corteggiatori, in particolare con Giuseppe. Sara avrebbe ... tpi

