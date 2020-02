Andrea Pirlo pronto al debutto da allenatore: “Comincio a luglio, non vedo l’ora” (Di venerdì 7 febbraio 2020) In una recente intervista, l'ex centrocampista della Nazionale campione del mondo del 2006, ha confermato che dalla prossima estate sarà seduto su una panchina di una squadra: "Credo di poter diventare un buon insegnante di calcio, di poter trasmettere le mie idee. Ho la mia personalità, mi sono sempre fatto sentire e capire". fanpage

