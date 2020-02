Serena Enardu: spuntano i like sospetti ad Alessandro, ex tentatore di Temptation Island Vip (Di giovedì 6 febbraio 2020) Serena Enardu ha continuato a lasciare dei like al tentatore di Temptation Island Vip che le aveva fatto perdere la testa. Ecco che cosa è successo Grande Fratello Vip: spuntano i like sospetti di Serena ad Alessandro Graziani Nel web i vari siti di gossip continuano a chiedersi se Serena Enardu sia del tutto sincera nei confronti di Pago o se la sua sia soltanto l’intenzione di recuperare il consenso del pubblico e di avere visibilità. Infatti, a qualcuno non è sfuggito un gesto che probabilmente non andrà bene a Pago se lo sapesse. Fino al giorno prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip come concorrente, Serena ha continuato a lasciare dei like alle foto di Alessandro Graziani. Quest’ultimo è il tentatore di Temptation Island Vip con cui lei ha avuto una sorta di flirt. Ricordiamo anche che una volta finite le registrazioni di Temptation Island Vip Alessandro ... kontrokultura

zazoomnews : Barbara D’Urso lancia una frecciatina a Serena Enardu: ‘Meravigliosa questa signorina che… - #Barbara #D’Urso… - zazoomblog : Barbara D’Urso lancia una frecciatina a Serena Enardu: ‘Meravigliosa questa signorina che… - #Barbara #D’Urso… - KontroKulturaa : Serena Enardu: spuntano i like sospetti ad Alessandro, ex tentatore di Temptation Island Vip - -