Seconda serata Sanremo 2020, Gabbani guida la classifica generale (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il 5 febbraio è il giorno della Seconda serata Sanremo 2020. Dopo il grande successo dell’esordio, con il 52,2% di share, confermarsi sarà sempre molto complesso. Amadeus, che stasera è accompagnato dalle due giornaliste del Tg1 Laura Chimenti e Emma d’Aquino, proverà a bissare il successo grazie ai cantanti in gara e ai super ospiti della serata. LEGGI ANCHE > Prima serata Sanremo 2020, classifica clamorosa con Le Vibrazioni in testa Seconda serata Sanremo 2020, il racconto della serata La classifica Ganerale vede in testa Francesco Gabbani Ore 1:34 – Amadeus annuncia al classifica della serata con Sabrina Salerno, Laura Chimenti e Emma D’Aquino. Primo per questa sera Francesco Gabbani. Ore 1:28 – Laura Chimenti dedica una lettera ai figli: “Amori miei se questo fosse un tema il titolo sarebbe la nostra famiglia. Non c’è niente di più ... giornalettismo

alessioviola : #Sanremo2020, dopo seconda serata The Irishman declassato a cortometraggio. - SabrinaSalerno : Tutti davanti alla televisione per il festival di Sanremo!!! Noi ci vediamo domani sera per la seconda serata...… - tvsorrisi : Gli ascolti della prima serata di Sanremo 2020: Prima parte: 12.480.000 spettatori / share 51,24% Seconda parte: 5.… -