Sanremo 2020 | Giovanna Civitillo e Josè | Stessa giacca per moglie e figlio Amadeus (Di venerdì 7 febbraio 2020) Giovanna Civitillo e Josè Sebastiani, moglie e figlio di Amadeus, con la Stessa giacca durante la terza serata di Sanremo 2020. Giovanna Civitillo e il figlio Josè Sebastiani, moglie e figlio di Amadeus, in prima fila al Teatro Ariston per sostenere il direttore artistico di Sanremo 2020, sfoggiano la Stessa giacca. Sorridente ed orgogliosa del … L'articolo Sanremo 2020 Giovanna Civitillo e Josè Stessa giacca per moglie e figlio Amadeus è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

rulajebreal : Ringrazio di cuore gli autori RAI Sergio Rubino e @giorgiocappozzo , la collega @stanzaselvaggia & Mirella Mastro… - stanzaselvaggia : Pensate che bello, se ieri, Diletta, con spudoratezza avesse detto “Sì, sono bella e rifatta, che ve frega? Sarò li… - TizianaFerrario : Sanremo 2020 - Commovente e intenso Il monologo di Rula Jebreal sulla violenza alle donne e l’appello agli uomini p… -