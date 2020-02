Libro - Quanto l'Europa deve restituire all'Africa (Di giovedì 6 febbraio 2020) Gli autori, Maurizio Marchi e Paola Caforio, sono militanti di Medicina democratica nel livornese. Il Libro è edito da Campano Pisa Gli autori, dopo aver tracciato un quadro aggiornato e particolareggiato, da un punto di vista economico, storico e culturale dell'Africa nel colonialismo, nel neo-colonialismo e nei rapporti attuali con l'Europa, abbozzano una sorta di “Processo di Norimberga” dei misfatti europei nei secoli, arrivando a “tirare le somme” di Quanto l'Europa deve restituire (...) - Tribuna Libera feedproxy.google

simonafabbris : RT @lorenz_frigerio: #LEducazionediUnFascista è la nuova fatica letteraria di @PBerizzi Un libro da non perdere: la testimonianza di come i… - simonafabbris : RT @fred_gerva: Quanto fa paura un libro che condanna il neofascismo? L’evento su “Il cuore nero della città” a Rovato si farà lontano dal… - liberainfo : RT @lorenz_frigerio: #LEducazionediUnFascista è la nuova fatica letteraria di @PBerizzi Un libro da non perdere: la testimonianza di come i… -