Incidente Frecciarossa, il fonogramma di via libera alle 4.45: “Binari in posizione normale” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il via libera è arrivato alle 4.45: “Deviatore n. 05 disalimentato e confermato in posizione normale come da fonogramma n. 78/81 fino a nuovo avviso”. Quel fonogramma inviato un’oretta prima dell’Incidente del Frecciarossa 1000 – che Ilfattoquotidiano.it pubblica in esclusiva – è la chiave di quanto accaduto a Livraga. Era la conferma – fornita dal Sistema di controllo ferroviario dell’Alta Velocità Milano-Firenze – che tutto fosse in regola al termine dei lavori di manutenzione effettuati sul deviatore. Invece, come confermato dal procuratore di Lodi in conferenza stampa, il binario “non era in posizione corretta”. L'articolo Incidente Frecciarossa, il fonogramma di via libera alle 4.45: “Binari in posizione normale” proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

poliziadistato : È il Frecciarossa 9595 il treno deragliato vicino Lodi. Sul posto anche la #Poliziastradale per le conseguenze del… - SkyTG24 : Treno #Frecciarossa deragliato a #Lodi, il video girato con un drone mostra la scena dell’incidente dall’alto - lauraboldrini : Sono vicina alle famiglie e ai colleghi delle vittime del terribile incidente ferroviario di #Lodi Mi auguro una p… -