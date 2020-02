Frecciarossa deragliato | per Trenitalia è stato uno “svio” | è polemica

Treno Frecciarossa deragliato a Lodi : chi sono i due morti e le condizioni dei feriti : Due macchinisti sono morti e 27 persone sono rimaste ferite nel deragliamento del Treno Frecciarossa 9595 questa mattina in provincia di Lodi. Le vittime sono morte sul colpo. Tra i feriti due sono in codice giallo, tra cui un addetto alle pulizia con fratture multiple. Le altre persone sono state soccorse tutte in codice verde. Nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita.Continua a leggere

