Elodie a Sanremo 2020 in Adesso Tu nella serata cover (video) (Di giovedì 6 febbraio 2020) Elodie a Sanremo 2020 riporta il grande successo di Eros Ramazzotti. Adesso Tu è infatti il brano scelto per la serata delle cover, quella del 6 febbraio, nella quale saranno festeggiate le canzoni che hanno caratterizzato la manifestazione giunta alla 70esima edizione. Ed è in questa 70esima edizione che Elodie ha debuttato con Andromeda, nella serata del 4 febbraio. Il brano porta la firma di Mahmood - vincitore in carica - e quello di Dardust. Col ritorno all'Ariston, l'artista romana cerca di affermare la sua personalità ma l'orchestra non esalta l'arrangiamento, che al primo ascolto suona confusionario. Per la serata delle cover, Elodie sceglie il pianista siriano Aeham Ahmad, che ha trovato rifugio in Europa dopo che i miliziani dell'Isis hanno dato alle fiamme il suo pianoforte perché considerato proibito. Il viaggio del giovane pianista, che dal campo profughi di Yarmouk ... optimaitalia

