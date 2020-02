DOOM Eternal in un video che mostra modifiche alle armi ed i punti deboli dei nemici (Di giovedì 6 febbraio 2020) Id Software ha recentemente mostrato 10 minuti di gameplay dedicati a DOOM Eternal. Tuttavia nel gioco c'è molto di più tra i nemici e le diverse armi che potremo trovare e modificare.Il game director Hugo Martin durante un'intervista ha esaminato nel dettaglio le varie modifiche alle armi ed i vari punti deboli dei nemici. armi come il fucile a pompa ed il super fucile a pompa torneranno di nuovo nel gioco, mentre altre armi come il cannone pesante sono nuove. Tuttavia ogni arma avrà determinate caratteristiche e dovranno essere usate su specifici nemici.Ad esempio, il fucile al plasma è ottimo per distruggere gli scudi; tuttavia altri nemici avranno condizioni specifiche che dovranno essere tenute conto per poterli sconfiggere. Di seguito potete dare uno sguardo al video.Leggi altro... eurogamer

